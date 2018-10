vor 44 Minuten

Lkw überfährt 80-Jährige, Frau verstirbt an Unfallstelle

In Haßfurt ist eine 80-jährige Fußgängerin von einem Lkw überfahren worden. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizeipräsidium Unterfranken ereignete sich der tödliche Verkehrsunfall gegen 16.15 Uhr in der Straße "Obere Vorstadt".