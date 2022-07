Erstmals Straßensperrungen wegen Lkw-Transit im Inntal

Ab fünf Uhr früh dosieren die Tiroler an der Grenze wieder den Lkw-Verkehr. Rückstaus sind zu erwarten. Doch diesmal wird es keine Stau-Flüchtlinge geben und deswegen keine Kolonnen von Schwerlastern durch Dörfer wie Bad Feilnbach oder Brannenburg.

An allen Ausfahrten ab Holzkirchen auf der A8 Richtung Süden stehen die Verbotstafeln – und außerdem ein Großaufgebot an Polizei, das die Einhaltung dieser neuen Regeln überwacht.

Straßensperrungen für Lkw: Aufklären statt zur Kasse bitten

Bußgelder werden diesmal noch nicht verhängt. Es geht vor allem darum, die Fahrer, von denen viele aus Osteuropa kommen, aufzuklären und wenn nötig zu ermahnen. Ab Dienstag gibt es zwei Monate lang keine Blockabfertigung mehr. Wenn es dennoch zu Staus kommt, dann ist der Grund zu viel Verkehr aller Art, der sich durch das enge Inntal wälzt.

Das Landratsamt Berchtesgadener Land hat an Tagen der Blockabfertigung in Kufstein/Kiefersfelden ein ganztägiges Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen erlassen. Damit sollen die Anwohner im sogenannten Kleinen deutschen Eck besser vor Verkehr und Lärm geschützt werden. Das Landratsamt reagiert mit der Maßnahme darauf, dass die B20/B21 an Blockabfertigungstagen von deutlich mehr Lkw befahren wurden.

Hintergrund: Verkehrsbelastung durch Blockabfertigung

Die Route von Bayern über das Inntal und den Brenner nach Italien ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen in Europa – und ein Nadelöhr. Um die zum Brenner führende Inntalautobahn zu entlasten, beschränkt Tirol seit Jahren die Einreise für Lastwagen – in diesem Jahr bisher an 38 Tagen.

Am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden dürfen dann pro Stunde höchstens etwa 300 aus Deutschland kommende LKW einreisen. Gegebenenfalls wird der Schwerverkehr auch völlig zum Erliegen gebracht. Dies führt regelmäßig zu Staus bis ins Münchner Umland.