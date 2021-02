25.02.2021, 05:44 Uhr

Lkw stürzt Böschung hinab und verfehlt Haus nur knapp

Ein spektakulärer Lkw-Unfall hat sich am Mittwoch in Deggendorf ereignet. Der Fahrer kam zum Glück leichtverletzt davon, die Bergung mittels Spezialkran dauerte bis in die Nacht.