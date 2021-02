LKW steht quer: A72 nachts vier Stunden gesperrt

Ein Sattelzug hat in der Nacht zum Dienstag über mehrere Stunden die A72 am Autobahndreieck Bayerisches Vogtland blockiert. Wie die Polizei heute mitteilt, wollte ein 57-jähriger Mann aus Sachsen mit seinem Lkw kurz nach Mitternacht am Autobahndreieck von der A9 auf die A72 abbiegen, als er auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen kam.

Lkw kommt quer auf der Autobahn zum stehen

Er krachte mit seinem Lkw so gegen die rechte Leitplanke, dass diese auf einer Länge von 30 Metern niedergerissen wurde. Der Lkw kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung und quer über die Fahrbahn zum Stehen.

Er blockierte dadurch die Autobahn in der Spange zur A72 so, dass diese knapp vier Stunden gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde über die A9 weitergeleitet. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Sattelzug entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. An der Schutzplanke beläuft sich der Schaden auf ca. 10.000 Euro.