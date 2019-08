Lkw steckt über Bahngleis fest: Dritter Bergungsversuch

Bahnstrecke gesperrt

Laut dem Polizeisprecher verhindert nur die Leitplanke, dass der tonnenschwere Lkw rund 30 Meter in die Tiefe stürzt. Unterhalb der Straße verlaufen die Gleise der Ilztalbahn. Aus Sicherheitsgründen fährt die Bahn deswegen auf dieser Strecke nicht. Erst wenn der Lkw geborgen wird, soll sie wieder freigegeben werden. Der Verkehr soll voraussichtlich am Samstag wieder aufgenommen werden. In der Regel verkehrt auf dieser Linie der Zug ausschließlich an Feiertagen und am Wochenende.