Lkw-Serienunfall: Behinderungen auf der Inntalautobahn A 93

Der Lkw-Auffahrunfall ereignete sich gegen 06.40 Uhr auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Kufstein und fand nach Polizeiangaben im Rahmen der Lkw-Blockabfertigung auf der A 93 statt. Diese sorgt immer wieder für Lkw-Stau auf der rechten Fahrspur der A 93.

Lkw-Auffahrunfall bei Blockabfertigung

Zum Unfallhergang gab die Polizei bislang bekannt, dass ein Lkw-Fahrer einen vor ihm stehenden Lkw offenbar übersehen hat und aufgefahren ist. Anschließend fuhr noch ein dritter Lkw auf. Dieser hat Gefahrgut geladen, so ein Sprecher der Verkehrspolizei. Ein anderer Lkw ist mit Papierrollen beladen. Des Weiteren war auch ein Pkw an dem Auffahrunfall beteiligt, so die Polizei. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden, aber es gebe wohl weitere Verletzte, so ein Sprecher. Im Einsatz sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Bergung läuft - Verkehrsbehinderungen

Aktuell läuft die Bergung der verunglückten Lkw, hierzu werden Kräne eingesetzt. Die Verkehrspolizei Rosenheim geht davon aus, dass es noch Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der Inntalautobahn kommen wird. Aktuell staut sich der Verkehr in Richtung Kiefersfelden ab dem Inntaldreieck. Die Polizei empfiehlt den Verkehrsteilnehmern die Umleitung U 6. In Richtung Rosenheim kommt es zu Verkehrsbehinderungen wegen Bergungsarbeiten auf der linken Spur.