Lkw rast in Haus: Fahrer verletzt, 90-jährige Bewohnerin wohlauf

Am Samstagmorgen ist ein Lkw in ein Haus in Peißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau gefahren. Fotos zeigen, dass das Führerhaus des Lkw eingedrückt wurde. Der Fahrer konnte mit mittelschweren Verletzungen aus dem Führerhaus gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 90-jährige Bewohnerin des Hauses blieb unverletzt.

Das Haus ist schwer beschädigt. Das Technische Hilfswerk muss jetzt den Balkon abstützen, ein Baugutachter ist angefordert.