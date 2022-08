> Lkw rast auf A9 in Stauende: Fahrer schwer verletzt

Nach einem Unfall zwischen zwei Lkw ist der Verkehr auf der A9 in Richtung Norden zwischen Gefrees und Münchberg-Süd beeinträchtigt. Die Bergungsarbeiten dauern laut Polizei bis in die Nachmittagsstunden an. Der Abschnitt musste gesperrt werden.