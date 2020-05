Lkw rammt Pkw: Tödlicher Unfall auf der B8 bei Straubing

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B8 ist am Samstagvormittag ein 62-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei Straubing mitteilt, war der Mann als Beifahrer im Auto eines 71-jährigen Mannes von Straubing in Richtung Regensburg unterwegs.

Vorfahrt missachtet

An einer Kreuzung wollte der Autofahrer nach links abbiegen. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines Lkw, der auf der B8 von Regensburg in Richtung Straubing unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Beifahrer des Pkw getötet wurde. Der 71-Jährige Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in das Straubinger Krankenhaus gebracht.

Ein Gutachter wurde eingeschaltet, der Pkw wurde sichergestellt.