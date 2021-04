Lkw mit sieben blinden Passagieren an Bord

Sieben blinde Passagiere hatte ein bulgarischer Lkw an Bord, der am Mittwoch Mittag nach Deutschland gekommen war. Das berichtet die Bundespolizei Passau. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer wurde auf sie aufmerksam, als er bei einer Pause auf einem B12-Rastplatz bei Neuhaus am Inn im Landkreis Passau Stimmen und Klopfgeräusche hörte.

Stimmen und Klopfgeräusche aus dem Lkw

Herbeigerufene Bundespolizisten entdeckten schließlich die junge Männer im Alter zwischen 13 und 23 Jahren. Sie hatten sich auf dem Anhänger zwischen Holzpaletten versteckt. Ausweisdokumente hatten sich nicht bei sich. Sechs Männer wurden wegen versuchter unerlaubter Einreise angezeigt und nach Österreich zurückgewiesen. Um den 13-jährigen Buben kümmerte sich das Passauer Jugendamt.

Lkw-Fahrer wusste von nichts

Wo die Männer in den Lastwagen gestiegen sind und wie lange sie unterwegs waren, wird derzeit ermittelt. Der bulgarische Fahrer konnte glaubhaft nachweisen, nichts von den blinden Passagieren auf der Ladefläche gewusst zu haben.