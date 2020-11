LKW kracht in Kleintransporter: Ein Toter auf A6 bei Ansbach

Laut Angaben der Polizei musste der Fahrer des Kleintransporters wegen eines Staus auf der A6 zwischen Ansbach und Lichtenau abbremsen. Ein hinter ihm fahrender Lkw konnte aus bislang ungeklärter Ursache nicht mehr bremsen und krachte in den Kleintransporter. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls unter den davorstehenden Laster geschoben.

Fahrer schwer verletzt eingeklemmt

Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Aufprall unverletzt. Die A6 musste in Fahrtrichtung Amberg zwischenzeitlich gesperrt werden. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären.