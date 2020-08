Lkw kracht bei Nürnberg-Fischbach in Baustelle

Gegen 2.30 Uhr krachte ein Lkw mitsamt seinem Anhänger auf der A9 bei Nürnberg-Fischbach in einen anderen Lastwagen, der eine Baustelle absichern sollte. Auch ein Schwertransport, der den Flügel eines Windrads transportierte, war in den Unfall verwickelt. Der Unfallverursacher wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Stau am frühen Morgen

Am frühen Morgen wurde eine Spur wieder freigegeben. Allerdings sind noch immer zwei Fahrspuren gesperrt, derzeit staut es sich auf einer Länge von drei Kilometern.