Lkw-Fahrerkabine explodiert beim Kaffeekochen

Ein Unfall beim Versuch, Kaffee zu kochen, hat der Fahrerkabine eines Lastwagens am Dienstag massiven Schaden zugefügt. Als der Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz an der Autobahn 70 bei Eltmann im Landkreis Haßberge einen Gaskocher per Feuerzeug anzünden wollte, kam es laut Polizei zu einer Verpuffung. Der 46-Jährige wollte Wasser für einen Kaffee aufbrühen.

Sachschaden groß, Verletzungen leicht

Die Explosion zerstörte alle Scheiben des Fahrerhauses und beschädigte es auch sonst stark. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 80.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck sowie die Freiwillige Feuerwehr Eltmann.