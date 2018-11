Lkw-Fahrer verhindern Geisterfahrer-Unfall

Eine 73-Jährige war bei Donauwörth in falscher Richtung auf die Bundesstraße 2 gefahren. Während die Falschfahrerin sieben Kilometer in Richtung Augsburg unterwegs war, blockierten nach einer Radio-Durchsage in einiger Entfernung zwei Lkw-Fahrer die Fahrbahn. Das Ziel: Es sollten nicht noch mehr Autofahrer der Falschfahrerin entgegensteuern. So haben die beiden Trucker möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Polizei findet Aktion der Lkw-Fahrer gut

Die Donauwörther Polizei spricht von einer "überlegten Handlung" der beiden Lastwagenfahrer. Die Aktion sei "vernünftig und vorausschauend" gewesen. Sie rät aber Autofahrern davon ab, sich in einer solchen Situation wie die Trucker zu verhalten. Bei Lkw sei das etwas anderes. Sie hätten mehr Masse und ihre Fahrer einen besseren Überblick über den Verkehr.

Falschfahrerin will auf ihren Führerschein verzichten

Wie die Polizei weiter mitteilte, hielt die Frau erst an, als sie auf der anderen Seite der Leitplanke eine Streife mit Blaulicht sah. Als die Beamten die Frau befragten, machte die Fahrerin einen verwirrten Eindruck. Damit ihr nicht noch einmal so ein Fehler passiert, will sie in Zukunft auf ihren Führerschein verzichten.