Lkw-Fahrer stirbt während Fahrt auf A3

Ein 60-Jahre alter Lastwagenfahrer aus Mittelfranken hat am Dienstagabend auf der A3 zwischen Velburg und Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz während der Fahrt vermutlich einen Herzinfarkt bekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde kein anderes Fahrzeug auf der Autobahn in den Unfall verwickelt.

Lkw kommt nach rund einem Kilometer zum Stehen

Der Lkw hatte noch die rechte und mittlere Leitplanke touchiert, bevor er nach rund einem Kilometer zum Stehen kam. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sichergestellt.

Die A3 war wegen Bergungsarbeiten für rund eine dreiviertel Stunde komplett gesperrt.