LKW-Fahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge musste ein Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg und Aschaffenburg-Ost abbremsen und kam letztlich auf der rechten Spur zum Stehen. Ein darauffolgender 58-jähriger Wohnmobil-Fahrer erkannte die Situation rechtzeitig, genau wie der Lkw-Fahrer hinter ihm. Beide bremsten rechtzeitig ab.

Hoher Sachschaden

Nicht so der Fahrer eines slowenischen Sattelzugs: er reagierte zu spät und fuhr auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge auf, die dadurch ineinandergeschoben wurden. Der Mann, dessen Identität bislang nicht einwandfrei geklärt ist, wurde durch den Zusammenstoß in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die anderen Unfallteilnehmer blieben unverletzt. Die Polizei geht derzeit von einem Sachschaden zwischen 250.000 und 300.000 Euro aus.