LKW-Fahrer kommt in Weiden von der Straße ab und stirbt

Ein LKW-Fahrer ist am Dienstagmittag in Weiden in der Oberpfalz von der Straße abgekommen und gestorben. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der 59-Jährige riss eine Straßenlaterne mit, durchbrach den Zaun eines angrenzenden Grundstücks und rammte ein geparktes Auto. Gesundheitliche Probleme hatten zu dem Unfall geführt, so die Polizei.

Erfolglose Reanimierungsversuche

Rettungskräfte versuchten vergeblich den 59-Jährigen zu reanimieren. Er wurde noch mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Damit dieser landen konnte, war die Regensburger Straße auf Höhe des Steinwegs in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt.

Gutachter sollen jetzt den genauen Unfallhergang klären. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt.