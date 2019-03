LKW-Fahrer flieht nach Unfall auf der A96

Samstagnacht gegen ein Uhr hat sich auf der A 96 in Höhe der Ausfahrt Lindau, zwei Kilometer vor der österreichischen Grenze, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet. Ein am Unfall beteiligter LKW-Fahrer ist seither auf der Flucht, teilte die Polizei Lindau dem BR mit.

Unfallverursacherin ist eine deutsche Autofahrerin

Gegen 0:50 Uhr hatte eine deutsche Autofahrerin mit Wohnsitz in der Schweiz kurz vor der Ausfahrt Lindau zu spät einen vorausfahrenden Sattelzug bemerkt und fuhr auf. Offenbar durch den Aufprall rammte der Fahrer des 40-Tonners einen vor ihm fahrenden PKW aus Österreich. Die 55-jährige Autofahrerin verlor dabei die Kontrolle, das Auto überschlug sich im Grünstreifen und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl Fahrerin als auch Beifahrerin wurden dabei verletzt. Die deutsche Unfallverursacherin blieb unverletzt.

LKW-Fahrer leistet keine Erste Hilfe und flüchtet

Der LKW-Fahrer hielt an und ging in Richtung der beiden Österreicherinnen, die noch verletzt im PKW lagen. Die Damen baten ihn darum, Hilfe zu holen und die Polizei zu verständigen. Daraufhin stieg der LKW-Fahrer in seinen Sattelzug und brauste davon. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Die Suche nach ihm sowohl auf deutscher, als auch österreichischen Seite blieb bislang erfolglos. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Bregenzer Krankenhaus gebracht. Eine der Frauen konnte nach ambulanter Behandlung inzwischen wieder entlassen werden.

Polizei fahndet intensiv nach dem LKW

Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Sollte der Lkw-Fahrer ermittelt werden können, muss er mit einer Anklage wegen unterlassener Hilfeleistung und Unfallflucht rechnen. Hinweise nimmt die Polizei Lindau entgegen.