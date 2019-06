Lkw-Fahrer bei Unfall auf der A3 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der A3 im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist am Dienstagabend ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Transporter ungebremst in einen auf dem Standstreifen geparkten Pannen-Lkw gerast, wie die Autobahnpolizei Parsberg auf Anfrage mitteilte. Ein dritter Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte ebenfalls in die Unfallstelle.

Fahrer im Führerhaus eingeklemmt

Der 47-jährige Unfallverursacher wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Die A3 war nach dem Unfall in Richtung Nürnberg kurzzeitig komplett gesperrt, dann konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Für die Bergung der drei Lastwagen musste ein Kran herbeigeschafft werden. Die Bergungsarbeiten dauerten fast acht Stunden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 185.000 Euro.

Der Polizei zufolge gab es an der Unfallstelle erneut Probleme mit Gaffern. Die Beamten verwarnten insgesamt vier vorbeifahrende Autofahrer.