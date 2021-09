vor etwa einer Stunde

Lkw fährt in Würzburg auf Radlader auf – zwei Verletzte

Auf der B27 in Würzburg ist am Dienstagabend ein Lkw auf einen Radlader aufgefahren. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich ineinander und machten so umfangreiche Bergungsarbeiten erforderlich. Laut Polizei wurden beide Fahrer nur leicht verletzt.