Lkw erfasst Radfahrerin: Frau schwer verletzt

In der Nürnberger Ostendstraße hat sich am Mittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen ist eine Radfahrerin im Baustellenbereich am sogenannten Mögeldorfer Plärrer von einem LKW erfasst worden. Sie soll schwerstverletzt sein. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt.

Dieser Artikel wird ergänzt, sobald weitere Informationen vorliegen.