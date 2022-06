Lkw brannte auf A9 – Gaffer behinderten Verkehr

Dass es sich bei Müsliriegeln um äußerst brennbare Substanzen handeln kann, hat ein 23-jähriger Lkw-Fahrer am Montag am Autobahndreieck Nürnberg/Feucht festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, war der Trucker mit seinem Sattelzug auf der A9 in Richtung München unterwegs, als er eine starke Rauchentwicklung am Kühlaggregat seines Aufliegers bemerkte.

Müsliriegel brannten lichterloh

Sein Versuch, den Auflieger von der Zugmaschine abzukoppeln, kam zu spät, weil der Anhänger auf dem Seitenstreifen bereits lichterloh brannte. Auch die herbeigerufenen Feuerwehren und das THW hatten heftige Probleme: Während der Löscharbeiten geriet die Ladung – 18 Tonnen Müsliriegel – immer wieder in Brand. Ladung, Auflieger und Zugmaschine wurden letztlich ein Raub der Flammen. Menschen kamen aber glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gaffer filmen Unfallstelle und sorgen für Staus

Die Lösch- und Bergungsarbeiten zogen sich bis weit in die Nacht. Die Autobahn musste in Richtung München über Stunden gesperrt werden und wurde erst gegen 2.00 Uhr wieder freigegeben. Es kam zu entsprechenden Staus.

Die Verkehrsbehinderungen wurden noch verstärkt, weil viele Gaffer anhielten, um die Unglücksstelle zu filmen und zu fotografieren. Die Polizei versucht nun, möglichst viele der Gaffer ausfindig zu machen und zur Verantwortung zu ziehen.