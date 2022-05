LKW-Brand auf der A7 bei Speicherz sorgt für Vollsperrung

Ein mit E-Autos beladender Lkw sorgt im Landkreis Bad Kissingen für massive Verkehrsbehinderungen. Der Autotransport ist auf dem Autobahn-Parkplatz Speichertz in Brand geraten. Deshalb ist die A7 in diesem Bereich in Fahrtrichtung Kassel derzeit voll gesperrt. Laut Polizei konnte der Brand bereits gelöscht werden. (Stand. 15.27 Uhr)

Weitere Informationen folgen