Lkw-Brand auf der A3: Sechs Gaffer angezeigt

Die A3 zwischen Straubing und Bogen in Richtung Passau ist nach dem Lkw-Brand am Morgen immer noch gesperrt. Die Bergung der über 20 Tonnen Schweinefutter, die der rumänische Lkw geladen hatte, ist schwierig. Die Ladung muss erstmal abgeladen werden, bevor der Auflieger mit einem Kran von der Autobahn weggehoben werden kann. Zum anderen wurde viel Löschwasser verbraucht, was die Autobahn aufgrund von Temperaturen um den Gefrierpunkt in eine eisglatte Rutschfläche verwandelt hat. Hier muss geräumt und gestreut werden.

Gaffer filmten Bergung mit Handys

Die aufwendige Bergung haben Gaffer zum Anlass genommen, um ihre Handys zu zücken und zu filmen. Die Polizei hat bereits sechs von ihnen angezeigt. Bis zum Mittag, so rechnen die Beamten, wird es auf der Autobahn noch zu Behinderungen kommen.

Überhitzung am Reifen war Brandursache

Der Laster war gegen 6.20 Uhr in Brand geraten. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte den Lkw-Fahrer darauf aufmerksam gemacht, dass das Hinterteil seines Lasters raucht. Er konnte das Fahrzeug gerade noch auf die Standspur bringen, das Fahrerhaus abkuppeln, bevor der Auflieger zu brennen begann. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war auf der rechten Seite im Bereich der Reifen ausgebrochen. Offenbar war starke Hitzeentwicklung der Auslöser für den Brand. Der Auflieger wurde von der Feuerwehr gelöscht, er ist zur Hälfte ausgebrannt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.