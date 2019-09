LKW-Brand auf der A3 bei Aschaffenburg

Gegen 3.15 Uhr war der 38-jährige LKW-Fahrer mit seinem mit Textilien beladenen Lastzug auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Strietwald bemerkte der Fahrer Flammen unter dem Anhänger. Er konnte das Gespann noch auf dem Standstreifen anhalten, den Anhänger abkuppeln und die Zugmaschine in Sicherheit bringen, bevor der Anhänger lichterloh in Flammen stand.

Schwierige Löscharbeiten

Als die ersten Kräfte der Aschaffenburger Feuerwehr eintragen stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Während das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, gestalteten sich die Nachlöscharbeiten aufwendig. Um die letzten Glutnester ablöschen zu können mussten die rund zehn Tonnen Kleidung vom Anhänger abgeladen und abgelöscht werden. Vorsorglich stand ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes bereit, musste jedoch nicht tätig werden.

Aufräumarbeiten bis in den Vormittag

Die Aschaffenburger Feuerwehr wurde bei dem Einsatz durch Tanklöschfahrzeuge und Kräfte der Feuerwehren aus Mainaschaff und Großostheim unterstützt. Während der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn über 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr auf einem Fahrstreifen vorbeifließen. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten zogen sich bis in den Vormittag hin. Vermutlich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt an den Bremsen ausgelöst. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.