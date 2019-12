Lkw-Brand: A3 bei Höchstadt komplett gesperrt

Es war um halb vier am Montagmorgen (09.12.19), als der 58-jährige Fahrer eines mit Autoteilen beladenen Sattelzugs zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld von der Fahrbahn abkam – warum, das ist noch unklar. Der Sattelzug schrammte an der Außenschutzplanke entlang. Weil es dabei starken Funkenflug gab, hielt der Lkw-Fahrer an und begab sich in Sicherheit.

Schon kurz darauf habe der Sattelauflieger in Vollbrand gestanden, so die Polizei. Der nachfolgende 64-jährige Fahrer eines Kleintransporters wollte einen Auffahrunfall vermeiden, wich nach links aus und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Bergung des Sattelzugs dauert

Aktuell ist die Feuerwehr noch mit Lösch- und Reinigungsarbeiten beschäftigt. Dafür sind beide Fahrbahnen gesperrt. Sobald diese beendet sind, will die Polizei die Fahrbahn in Richtung Regensburg wieder frei geben. In Richtung Würzburg muss zunächst der Sattelzug geborgen werden. Wie lange das dauern wird, ist noch unklar. Die Polizei leitet den Verkehr kurz vor der Unfallstelle aus. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abgeschätzt werden.