Lkw bleibt mit Kipp-Anhänger an Brücke hängen

Am frühen Mittwochabend ist ein Sattelzug mit seinem Kipp-Anhänger unter der Stabbogenbrücke in Riedenburg im Kreis Kelheim hängen geblieben. Wie die Polizei Kelheim am Donnerstagmorgen auf BR-Anfrage mitteilt, war der Kipper auf dem Anhänger ausgefahren. Warum, ist noch unklar.

Totalschaden am Kipp-Anhänger

Am Kipp-Auflieger entstand Totalschaden in Höhe von 60.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Brücke ist noch nicht bekannt. Sie ist bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt, bis sie ein Statiker wieder freigibt. Die Untersuchung soll im Laufe des Tages erfolgen, heißt es. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Brücke wird derzeit renoviert

Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Er war von Dietfurt nach Riedenburg unterwegs, als er gegen 17.50 Uhr die Brücke unterqueren wollte und hängen blieb, so die Polizei. Offenbar hatte er den ausgefahrenen Kipper nicht bemerkt. Die Stabbogenbrücke in Riedenburg, auch Stadtbrücke genannt, führt über den Main-Donau-Kanal und wurde 2017 renoviert.