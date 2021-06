Lkw beschädigt Brücke: Nur eine Fahrspur auf A3 in Franken frei

Ein Bagger – Das ist die Fracht eines Lkw, der in der Nacht von Dienstag (22.06.2021) auf Mittwoch (23.06.2021) auf der A3 unterwegs ist. Der Lkw-Fahrer verlässt die Autobahn an der Ausfahrt Höchstadt-Nord und fährt auf die Staatsstraße.

Bagger zu hoch für die Brücke

Doch der 33 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte offenbar die Höhe seiner Fracht unterschätzt: Mittwochmorgen blieb er gegen 3 Uhr zwischen Mühlhausen und Nackendorf mit seinem Laster in einer Autobahnunterführung stecken. Mit dem Bagger auf der Ladefläche hatte der Lastwagen die zulässige Fahrzeughöhe von vier Metern überschritten.

Unfall mit Folgen für den Verkehr

Oben die A3, unten die Staatsstraße: Durch die Kollision wurde die Brücke derart in Mitleidenschaft gezogen, dass ihre Tragfähigkeit erneuert werden muss, heißt es von der zuständigen Autobahndirektion. Am Wochenende soll eine neue Unterstützungskonstruktion gebaut werden. Bis dahin wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. In Fahrtrichtung Nürnberg ist die A3 zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Höchstadt-Nord nur einspurig befahrbar. Autofahrer müssen dementsprechend mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.