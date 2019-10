Lkw-Abbiegeassistent: Stadt Deggendorf rüstet freiwillig aus

Stadt macht Straßen für Radfahrer und Fußgänger freiwillig sicherer

Ziel der Aktion ist die freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen oder Kommunen, ihre Fuhrparks noch vor dem verbindlichen Einführungsdatum auf EU-Ebene so schnell wie möglich mit Abbiegeassistenten auszurüsten oder Neufahrzeuge nur mit Abbiegeassistenten auszurüsten. Damit sollen die Straßen vor allem für Radfahrer und Fußgänger sicherer werden - sie werden täglich im Verkehr von abbiegenden Lkw gefährdet, es kommt zu Unfällen.

Scheuer besichtigt Fahrzeug mit Abbiegeassistent in Deggendorf

In Deggendorf wurde bereits ein neues Fahrzeug für den städtischen Baubetriebshof mit einem Abbiegeassistenten gekauft. Ein weiteres Fahrzeug kommt Anfang 2020 dazu. Weiter hat sich die Stadt an der Ausschreibung zur Förderung der Nachrüstung von Nutzfahrzeugen mit dem Abbiegeassistenten beworben, für die das BMVI einen Fördertopf in Höhe von insgesamt fünf Millionen Euro zur Verfügung stellt. Dann sollen zehn weitere städtische Fahrzeuge 2020 mit dem Abbiegeassistenten nachgerüstet werden. Scheuer besichtigte am Montag das erste Fahrzeug mit Abbiegeassistent in Deggendorf.

Abbiegeassistent kann Leben retten

Rund 30 bis 40 Unfälle mit abbiegenden Lkw gibt es jährlich in Deutschland, ein großer Teil davon in Bayern. Die Lösung: der Abbiegeassistent, der Leben retten kann. Das System warnt mit einem akustischen oder visuellen Signal Lkw-Fahrer beim Abbiegen vor Objekten rechts neben dem Fahrzeug (toter Winkel). Ab 2022 wird es EU-weit für neue Lastwagen und Busse eingeführt, ab 2024 muss jeder neu zugelassene Lkw ein solches System haben.