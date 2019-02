Lkr. Rottal-Inn: Junge Frau stirbt bei Kollision zweier Autos

Bei einem schweren Unfall ist am frühen Abend im Gemeindegebiet von Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn eine 22 Jahre alte Frau getötet worden. Laut Polizei kollidierte sie um kurz nach 17 Uhr mit ihrem Wagen auf der Staatsstraße 2115 aus noch völlig ungeklärter Ursache mit dem Auto eines entgegenkommenden 45 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Deggendorf.

Frau stirbt noch an Unfallstelle

Dabei wurde die junge Frau aus dem Landkreis Rottal-Inn so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Mann wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären. Die Staatsstraße wurde am Abend gesperrt.