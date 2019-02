vor 14 Minuten

Lkr. Kitzingen: Feuerwehr verhindert Übergreifen eines Brandes

Am Samstag ist in einer Garage in Kleinlangheim im Landkreis Kitzingen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser verhindern.