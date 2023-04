LKA: In Bayern werden immer mehr Solaranlagen gestohlen

Die Banden kommen bevorzugt im Dunkeln, montieren dann dutzende, häufig hunderte Photovoltaikmodule ab, stapeln sie auf mitgebrachte Lkw und verschwinden wieder. So zuletzt geschehen in der Nacht vom 30. auf den 31. März in Bubesheim im Landkreis Günzburg in Schwaben. Als der Diebstahl am nächsten Tag bemerkt wurde, waren die Täter über alle Berge. In diesem Fall mit 440 funktionstüchtigen Solarmodulen im Wert von mehr als 116.000 Euro.

Schon 20 Diebstähle und über 450.000 Euro Beute in diesem Jahr

In den ersten drei Monaten 2023 haben die Täter in Bayern schon 20 Solarparkbetreiber bestohlen und dabei insgesamt Module sowie andere technische Geräte im Wert von mehr als 450.000 Euro erbeutet. In den vergangenen beiden Jahren gingen die Deliktszahlen in dem Bereich steil nach oben. 2021 verzeichnete das Bayerische Landeskriminalamt weniger als 50 Fälle, 2022 schon knapp 80.

Vor allem Oberpfalz und Oberfranken betroffen

Zu den am stärksten betroffenen Regionen in Bayern gehört die Oberpfalz. Hier schlugen die Diebe dieses Jahr schon vier Mal zu. Am erfolgreichsten waren die Täter dabei Mitte Februar in Püchersreuth im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Hier erbeuteten Unbekannte in einem Solarpark knapp 30 Wechselrichter, das sind elektrische Geräte, die Gleichspannung in Wechselspannung umwandeln. Zusammen mit weiteren entwendeten technischen Geräten betrug der Schaden 150.000 Euro. Auch in Oberfranken waren schon vier Solarstandorte betroffen, in Schwaben und Niederbayern jeweils einer. Verschont von großen Diebstählen blieben dieses Jahr bislang Unter- und Mittelfranken sowie Oberbayern.

Ermittler: Solarmodule im Ausland weiterverkauft

Ein Grund dafür, dass vor allem die nördlichen Regionen in Bayern bei den Solar-Dieben so beliebt sind, könnte sein, dass die Banden laut Polizei möglicherweise aus Polen kommen. Entsprechende Hinweise haben zumindest die Polizeipräsidien in Regensburg und Bayreuth. Die Grenznähe sei natürlich interessant, heißt es dort. Die Ermittler gehen davon aus, dass die gestohlenen Solarmodule in Polen weiterverkauft werden.

Ostdeutsche Bundesländer schon früher betroffen

Das deckt sich mit den Erkenntnissen der Landeskriminalämter in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg. In den östlichen Bundesländern kam die Solarklau-Welle schon Mitte des letzten Jahrzehnts auf, bevor sie dann nach Bayern schwappte. Das Landeskriminalamt Brandenburg richtete deshalb im August 2016 zusammen mit der polnischen Polizei die gemeinsame Ermittlungsgruppe "Helios" ein. Sie konnte innerhalb eines Jahres 52 Diebstähle aus Photovoltaikanlagen mit einem Schaden von über 3,6 Millionen Euro aufklären. Fünf Banden aus Polen flogen auf, 24 Beschuldigte wurden verhaftet.

Solaranlagen für Diebe interessant

Dass Photovoltaikmodule begehrtes Diebesgut sind, wundert den Hauptgeschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft nicht. "Sie stellen einen beträchtlichen Wert dar und lassen sich natürlich auch relativ einfach klauen", so VBEW-Chef Detlef Fischer. Vor allem, wenn die Kollektoren noch nicht montiert wurden, aber auf der Baustelle schon bereitstehen. Dazu komme der Standort vieler Freiflächen-Anlagen. Um Anwohnern den Anblick zu ersparen, lägen diese teilweise in Gebieten, wo man sie nicht sieht. Für Diebe "sind das natürlich dann auch ideale Voraussetzungen".

Faktor "Zeit" entscheidend

Der Faktor "Zeit" spielt für Solarmodul-Diebe eine wichtige Rolle, erklärt das Bayerische Landeskriminalamt. Mechanische Sicherheitstechnik bedeute für die Täter eine längere Zeit beim Abtransport und damit auch ein größeres Entdeckungsrisiko. Nach Angaben des VBEW reagiert die Photovoltaikbranche bereits entsprechend. Um zu vermeiden, dass Solarmodule auf Baustellen herumliegen, würden sie zunehmend im "just-in-time"-Verfahren angeliefert und sofort montiert, so Verbandsgeschäftsführer Fischer. Außerdem kämen dabei diebstahlhemmende Schrauben zum Einsatz. Die Maßnahmen zum Objektschutz in Form von Sicherheitszäunen und Überwachungskameras werden laufend erhöht. All das habe aber Folgen.

Diebstähle machen Energiewende teurer

Zu den aufwendigen und teuren Sicherheitsvorkehrungen kommen laut VBEW-Chef Detlef Fischer steigende Versicherungsprämien. Irgendwann bekämen das die Kunden, die ihren Strom aus Photovoltaikparks beziehen, in Form von höheren Rechnungen zu spüren. In der Konsequenz machten die Diebstähle beziehungsweise die Maßnahmen zu ihrer Verhinderung die Energiewende teurer, hieß es.