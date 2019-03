10.55 Uhr: AfD-Europakandidat Reill attackiert SPD

Guido Reill, Kandidat der AfD für die Europawahl, greift die SPD an: "Keine andere Partei hat die Arbeiter und die kleinen Leute so verraten wie die SPD."

10.55 Uhr: Grünen-Fraktionschefin fordert Kampf gegen Hass

Die Grünen Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, ruft zum Kampf gegen Hass und Hetze auf - vor allem, da jetzt eine "rechtsextreme Partei" im Landtag sitze: "Ich möchte diese Verrohung nicht."

10.45 Uhr: Freie-Wähler-Politikerin Stolz spricht über Bildungspolitik

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler) hält in Deggendorf eine kämpferische Rede zur Digitalisierung der Schulen und zur Bildungspolitik der Staatsregierung: "Nicht nur die Kirche, auch die Schule muss im Dorf bleiben!"

10.45 Uhr: SPD-Politikern Noichl scherzt über Strauß

Die bayerische SPD-Europa-Spitzenkandidatin Maria Noichl erinnert sich mit Schrecken an die Auftritte von Strauß beim politischen Aschermittwoch: "Ich musste als Kind immer den politischen Aschermittwoch mit Strauß anschauen. Wer als Kind oft Strauß gehört hat, kann nur die SPD wählen!"

10.45: Weber schwört CSU auf Europawahlkampf ein

Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, schwört die CSU auf den Europawahlkampf ein. "Ich will, ich kann und ich werde Kommissionspräsident werden mit Eurer Unterstützung."

10.40 Uhr: AfD-Abgeordneter Protschka attackiert Grüne und SPD

Die AfD hat gleich sieben Redner angekündigt. Der Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka nimmt Grüne und SPD aufs Korn: "Grün wählen muss man sich leisten können, SPD wählen kann man sich sparen."

10.30 Uhr: Grüne spotten über CSU

Die bayerische Europa-Spitzenkandidatin der Grünen, Henrike Hahn, stichelt gegen die CSU: "Liebe Frauen bei der Männerpartei CSU, solidarische, feministische Grüße – wir haben bei uns noch ein paar Plätze frei." Kurz darauf spottet sie: "In Bayern erleben wir gerade was Amüsantes. Die CSU ergrünt, ohne zu erröten. Ganz plötzlich wird die CSU zur Umwelt- und Klimapartei. Eher werden alle Muslima zu katholischen Pfarrerinnen."

10.20 Uhr: Scheuer erinnert an Strauß

Niederbayerns CSU-Chef Andreas Scheuer erinnert in seiner Begrüßung an Franz Josef Strauß: "Der politische Aschermittwoch ist durch Strauß geprägt." Der politische Aschermittwoch sei keine Verlängerung von Fasching, sondern ein Tag, an dem Politik für Politikbegeisterte gemacht werde.

10:08 Uhr: Genesungswünsche bei den Grünen an Hagl

Der Grünen-Landesvorsitzende Eike Hallitzky eröffnet den politischen Aschermittwoch der Grünen in Landshut mit Genesungswünschen an seine Kollegin Sigi Hagl, die mit Grippe im Bett liegt: "Liebe Sigi, du bist eine großartige Landesvorsitzende. Landshut und Bayern brauchen dich."

10.07 Uhr: Söder und Weber ziehen gemeinsam ein

Die CSU-Kundgebung in der Dreiländerhalle in Passau beginnt mit dem feierlichen Einmarsch von Parteichef Markus Söder und dem Spitzenkandidaten der Union für die Europawahl, Manfred Weber. Dazu ist der Defiliermarsch zu hören.

10.05 Uhr: Auch Grünen-Landeschefin Sigi Hagl krank

Nach dem Präsidenten der Europäischen Linken, Gregor Gysi, musste auch die Grünen-Landesvorsitzende Sigi Hagl ihre Rede beim politischen Aschermittwoch wegen Krankheit absagen.

9.50 Uhr: Das große Vorbild Strauß

Das große Vorbild, an dem sich alle Redner am politischen Aschermittwoch messen lassen müssen, ist nach wie vor Franz Josef Strauß. Noch heute ist er bei der Aschermittwochskundgebung der CSU präsent - zumindest auf Fotos und mit einer Figur auf einer Bierbank. Rückblicke auf 100 Jahre Aschermittwoch kommen ohnehin nicht ohne Strauß aus. Auch in ihren Reden nehmen CSU-Politiker gern auf Strauß Bezug. Schon in seiner Jugend sei die "Nibelungenhalle mit Franz Josef Strauß das große politische Highlight" für ihn gewesen, betonte Markus Söder im vergangenen Jahr in seiner Rede.

9.10 Uhr: Gysi in Passau nicht dabei

Wegen Krankheit muss der Präsident der Europäischen Linken, Gregor Gysi, auf seine Rede beim politischen Aschermittwoch seiner Partei verzichten. Hauptredner an Bord der MS Linz ist stattdessen der ehemalige Bundesparteichef Klaus Ernst .

8.50 Uhr: Weber verspricht Klartext

Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, CSU-Vize Manfred Weber, will beim politischen Aschermittwoch in Passau den Spagat zwischen flotten Sprüchen und ernsten Themen hinbekommen. "Wir haben den Brexit, wir haben Trump, wir haben Putin. Wir haben viele große Herausforderungen", sagte er der radioWelt am Morgen auf Bayern 2. "Deswegen werden wir heute beides schaffen: Einerseits Klartext zu reden, das gehört zum Aschermittwoch, aber auch ernste Politik zu machen und über die Themen zu reden, auf die es ankommt."

8.45 Uhr: Söder greift in Interview die AfD an

Schon vor seinem Auftritt in Passau hat CSU-Chef Markus Söder die AfD angegriffen. "Die EU wird von Populisten und Nationalisten bedroht", sagte er der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier". Der AfD warf der bayerische Ministerpräsident vor, den Austritt Deutschlands aus der EU zu fordern. Das Verhalten vieler AfD-Funktionäre zeige zudem, "dass sie auf dem Weg zu einer verfassungswidrigen Organisation sind".

8.40 Uhr: Prominente Bundespolitiker erwartet

Im Fokus der Aschermittwochskundegebungen steht heute vor allem die Europawahl Ende Mai. Daher werden neben den Landesvorsitzenden mehrere Europa-Spitzenkandidaten in Niederbayern sprechen: der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), AfD-Bundeschef Jörg Meuthen, die Freie-Wähler-Europaabgeordnete Ulrike Müller, Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Prominentester Gast bei den Grünen ist dagegen die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock.

8.35 Uhr: Spannung vor Beginn der Kundgebungen

Die ersten Parteien haben mit dem Einlass zum politischen Aschermittwoch begonnen. Die Kundgebungen von CSU, Grünen, AfD, Freien Wähler und SPD starten um 10.00 Uhr, bei den Linken geht es schon um 9.00 Uhr los, bei FDP und Bayernpartei um 11.00 Uhr, bei der ÖDP erst um 12.00 Uhr. Hier ein Überblick über die Veranstaltungsorte: