Nockherberg: Liveticker und Livestream

19.25 Uhr Fastenredner Schafroth derbleckt ohne besondere Rolle

“Also ich hab mich bewusst gegen eine Rolle entschieden, keine aufgesetzte Schauspielerei, das ist und bleibt dein Kompetenzbereich lieber Markus Söder", sagt Maximilian Schafroth zur Erklärung. Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer muss einstecken: “Andi, du stehst jeden Tag auf und spielst glaubhaft einen Audi-Mitarbeiter, der so tut als wäre er Verkehrsminister.”

19.20 Uhr Fastenpredigt beginnt

"Zualler erst möchte ich mich bedanken, beim Bayrischen Rundfunk, bei der Paulaner Brauerei, dass wir heut eine Premiere erleben dürfen, dass wir das scheinbar unmögliche möglich gemacht haben und heuer das erste Mal ein Mitglied der Bayrischen Staatsregierung die Fastenpredigt am Nockherberg halten darf", scherzt Maximilian Schafroth zum Beginn.

19.15 Uhr: Paulaner-Chef eröffnet Starkbierfest

Paulaner-Chef Andreas Steinfatt hat den ersten Krug Starkbier mit den Worten "Salve pater patriae! Bibas, princeps optime!" (Latein: "Sei gegrüßt, Vater des Vaterlands! Trinke, bester Fürst!") an Ministerpräsident Markus Söder übergeben. Nun folgt die Fastenrede von Maximilian Schafroth.

19 Uhr: Es geht los!

Die Live-Sendung beginnt: Markus Söder ist schon eingetroffen und nimmt zum ersten Mal als Ministerpräsident am Nockherberg teil. Auch Claudia Roth , Katharina Schulze (beide Grüne), Natascha Kohnen (SPD), Andreas Scheuer (CSU) und viele andere Politiker sind bereits eingetroffen. Durch die Sendung führen Ursula Heller, Christoph Deumling und Eva Mähl.

18.30 Uhr: Spannung vor der Fastenpredigt

Um 19 Uhr eröffnet Maximilian Schafroth den Abend mit der Fastenpredigt. Premiere für den Allgäuer Kabarettisten: Nach sieben Jahren "Mama Bavaria" Luise Kinseher tritt er in ihre Fußstapfen und ist mit 34 Jahren der jüngste Fastenredner aller Zeiten. Er werde keine politische Gruppierung schonen, erklärte Schafroth vorab. Anders als seine Vorgängerin will er für seine Fastenrede aber in keine besondere Rolle schlüpfen.

18.00 Uhr: O'zapft is!

Braumeister Christian Dahncke hat angezapft - insofern kann's bald losgehen mit dem Nockherberg 2019.

17.40 Uhr: Neue Schauspieler beim Nockherberg 2019

Unter den Schauspielern beim Singspiel auf dem Nockherberg wird es heuer altbekannte Gesichter, aber auch einige Premieren geben. Thema ist die neue politische Männerfreundschaft zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger. So sind etwa Grünen-Landeschefin Katharina Schulze und SPD-Chefin Andrea Nahles zum ersten Mal im Singspiel vertreten.

17.30 Uhr Söder im Mittelpunkt des Singspiels

Das Singspiel spiegelt den Machtwechsel an der Spitze des Freistaats und in der CSU wider: Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder wird im Mittelpunkt stehen.

"Die große Frage, die wir hoffentlich dieses Mal beantworten können, ist: Wie hat es Markus Söder eigentlich geschafft, trotz dieser miesen Umfragewerte, trotz des katastrophalen Wahlergebnisses als großer Sieger herauszukommen? Ministerpräsident und Parteivorsitzender zusätzlich. Und wir behaupten zu wissen, woran es liegt." Stefan Betz, Regisseur

17.00 Uhr: Alternder Wellnesstempel als Singspielkulisse

Einen Blick auf die Bühne haben die Singspielautoren Richard Oehmann und Stefan Betz vorab gestattet: Ein etwas heruntergekommener Wellnessbereich mit Springbrunnen, Bar und kitschiger Palmen-Fototapete dient diesmal als Kulisse. An einer Säule hängt - ganz nach Söders Erlass - ein Kreuz. Was genau es damit auf sich hat, das bleibt bis zur Premiere am Dienstagabend auf dem Nockherberg aber streng geheim.

12.50 Uhr: Seehofer und Nahles sagen ab

Derblecken und Singspiel auf dem Nockherberg sind jedes Jahr auch für Landes- und Bundespolitiker ein wichtiger Termin. Zwei prominente Namen fehlen diesmal aber auf der Gästeliste: Bundesinnenminister Horst Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles haben abgesagt. Trotzdem wird es zum Starkbieranstich an politischer Prominenz nicht fehlen: Angekündigt haben sich unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, sein Stellvertreter Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, die Grünen-Landtagsfraktions-Chefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann sowie Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die Bayern-SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.