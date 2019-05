Livestreams zur Europawahl: Alles Wichtige auf BR24

Los geht es schon am Nachmittag noch vor Schließung der Wahllokale: Um 16.45 Uhr stimmt das 30-minütige Magazin "Euroblick spezial", das ganz im Zeichen der Europawahl steht, auf den mit Spannung erwarteten Wahlabend ein - nicht nur im BR Fernsehen, sondern auch hier auf BR24 im Stream.

Entscheidung in Europa - Wie wählt Bayern ?

Von 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr läuft dann der erste Teil der Wahlsendung des BR Fernsehens mit dem Titel "Entscheidung in Europa - Wie wählt Bayern?". Wie von allen folgenden Sendungen zur Europawahl ist hier auf BR24 sowie auf www.facebook.de/BR24 ein Livestream zu sehen.

Aus dem BR-Wahlstudio meldet sich Moderator Stefan Scheider mit Interviews und Reportagen. BR-Reporter berichten von den Wahlpartys in München und Berlin sowie aus dem Europäischen Parlament in Brüssel. Darüber hinaus präsentiert Kontrovers-Redaktionsleiter Andreas Bachmann die exklusive BR-Prognose und Hochrechnungen des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap für Bayern und ganz Deutschland.

Der zweite Teil der Wahlsendung dauert von 18.45 bis 19.15 Uhr - und geht ausschließlich online in die Verlängerung bis circa 20.00 Uhr.

Europawahl digital

Ebenfalls exklusiv im Netz zu sehen ist von etwa 20.15 bis circa 20.45 Uhr: "BR24 live - Europawahl digital." Dabei schauen die Moderatoren Dominic Possoch und Karen Bauer im Gespräch mit Experten tief ins Netz und analysieren die Europawahl digital: Wie agieren und reagieren die sozialen Medien in den europäischen Brennpunkten? Was hat die Wahl beeinflusst?

So erklärt beispielsweise Twitter-Spezialist Luca Hammer seine Beobachtungen. Außerdem schalten die Moderatoren in die News-WG, die sich zum Ziel gesetzt hatte, junge Menschen binnen vier Wochen mit ihren Instagram-Stories fit für Europa zu machen. Das "BR24 live" ist zusätzlich auch auf de, Twitter- und dem Youtube-Kanal von BR24 zu sehen.

Spitzenpolitiker diskutieren

Um 22.25 Uhr folgt eine Extra-Ausgabe der "Münchner Runde": BR-Chefredakteur Christian Nitsche diskutiert mit Spitzenpolitikern über das Wahlergebnis: Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Was ändert sich in Brüssel? Als Gäste erwartet werden CSU-Generalsekretär Markus Blume, SPD-Landeschefin Natascha Kohnen, die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, AfD-Landeschef Martin Sichert sowie die Parteien- und Wahlforscherin Ursula Münch.

Ab 23.15 Uhr wird der Wahlabend noch einmal in einer halbstündigen Sendung zusammengefasst: Wie haben die Menschen in den europäischen Ländern gewählt? Wie wird sich das Europäische Parlament künftig zusammensetzen? Und was bedeutet das für die Entscheidung darüber, wer neue EU-Kommissionspräsident wird? Stefan Scheider und Andreas Bachmann melden sich dazu mit Interviews und Analysen aus dem BR-Wahlstudio.

BR24 berichtet umfassend über die Europawahl. Neben allen wichtigen Zahlen und Reaktionen finden Sie auf unseren Seiten auch Hintergründe, Analysen und Faktenchecks.