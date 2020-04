Livestream und Drive-In: So verlief Ostern in Corona-Zeiten

Am Ostersonntag saß Kirchenmusiker Stefan Daubner an der Orgel der evangelischen Kreuz-Kirche in Pfaffenhofen an der Ilm und spielte das traditionelle Kirchenlied "Christ ist erstanden". Er erzählt, dass vor der Kirche etwa 20 Gläubige in losen Abständen mitgesungen haben: "Ich habe es von innen gar nicht gehört, das war schon anders", sagt er.

Zur selben Zeit spielt auf der Terrasse der Daubners in Scheyern Mutter Marie-Therese mit ihren Töchtern Anna und Emma auf Streichinstrumenten ebenfalls das Lied "Christ ist erstanden". Für sie war das "Gänsehaut pur", sagt sie.

Durch österliche Musik verbunden

Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm hatten sich Profi- und Amateurmusiker verabredet: Nach dem 11-Uhr-Läuten erschallte aus Kirchen, Häusern und Gärten das traditionelle christliche Osterlied. Die Menschen waren einander verbunden - trotz räumlicher Distanz, erzählt Marie-Therese Daubner, die auch Musiklehrerin ist.

Sie wusste von vielen ihrer Schüler, dass sie zur selben Zeit auf ihren Balkonen und Terrassen saßen und spielten: "Das war dann schon festlich. Und man gibt ja auch etwas weiter, denn für viele Leute ist es schon schwierig, wenn die Gottesdienste ausfallen."

Osterfeuer im Garten

Ihre achtjährige Tochter Emma vermisst vor allem ihre Freundinnen. Und auch, dass Oma und Opa an Ostern nicht da sein konnten. Dafür machten die Daubners ihre eigene kleine Osternacht im Garten, erzählt Emma. Auf ihrer Feuerstelle haben sie ein Osterfeuer gemacht und die Osterkerze daran angezündet.

Gottesdienst für den Livestream

Etwas östlich - in der Hallertau im Pfarrverband des katholischen Pfarrers Stephan Rauscher: Er verbrachte Ostern in einer leeren Kirche. Bei seinem Gottesdienst waren nur vier Ministrantinnen und Ministranten, zwei Ordensfrauen und eine Kamera dabei - für den Livestream, wie ihn auch so viele andere Gemeinden auf die Beine gestellt haben, um die Osterbotschaft zu den Menschen zu bringen.

Für den Pfarrer war das eine gewöhnungsbedürftige Situation: "Aber ich habe mir vor meinem geistigen Auge vorgestellt, wer da jetzt alles zuschaut." Schließlich hatten ihm vorher einige erzählt, dass sie zuschauen würden. "Und dann muss man das Beste daraus machen."

Drive-in zur Segnung der Osterkörbe

Der fehlende soziale Kontakt macht aber auch Pfarrer Rauscher zu schaffen. Er spürt die Einsamkeit bei sich selbst, vor allem aber bei seiner Gemeinde. Deshalb organisierte er einen Drive-in zur traditionellen Segnung der Osterkörbe. Vor allem alte Menschen hatten sich darüber gefreut - auch über die menschliche Nähe, sagt er: "Die haben mich dann angerufen und haben gesagt: 'Herr Pfarrer vielen herzlichen Dank, wir haben so wenigstens einen menschlichen Kontakt gehabt - das tut gut.'"

Die körperliche Nähe der Verwandten fehlt

Die Distanz wird auch für die Anderen zunehmend zum Problem, beobachtet der Pfarrer. Viele haben sich gerade auch an den Feiertagen bei ihm in Attenkirchen gemeldet und seelsorgerischen Beistand gesucht. Eine Frau hat ihm am Telefon erzählt, dass sie ihre Mutter zwar per Skype im Altenheim "besucht" hat, aber sie hätte sie so gerne auch einmal gedrückt, das habe ihr fast das Herz zerrissen: "Das auszuhalten, das wird zunehmend zur Herausforderung werden", sagt Rauscher.

Corona zum Trotz: Ostern ist nicht ausgefallen

Trotzdem: Ostern ist aus Sicht von Pfarrer Rauscher dennoch nicht ausgefallen, das habe er ganz deutlich gespürt. Einer habe zu ihm gesagt, dass die Gottesdienste ihm ein Stück Normalität vermittelt hätten und das Gefühl: "Der Herrgott lässt uns schon nicht allein."

Auch Familie Daubner aus Scheyern sagt, es gab viele schöne und besondere Momente. Trotzdem wollen sie die Feiertage nächstes Jahr wieder so verbringen, wie in den vergangenen Jahren: "Die Osternacht hat schon gefehlt, die Gottesdienste nachts, wenn die Kirche nach und nach mit den Kerzen erleuchtet wird. Und die Gemeinschaft fehlt einfach, das kann das andere nicht ersetzen."