Livestream statt Prozession: Kiliani-Festwoche während Corona

Bistum will Menschenansammlungen während Kiliani vermeiden

Auch das Beisammensein im Anschluss an den Eröffnungsgottesdienst auf dem Kiliansplatz musste wegen der Corona-Pandemie entfallen. "Natürlich ist es in diesem Jahr coronabedingt anders. Aber die wichtige Botschaft lautet: Kiliani fällt nicht aus, wir werden Kiliani in Würzburg feiern", sagte Bischof Franz Jung. Zugleich lädt der Bischof dazu ein, die Kiliani-Wallfahrtswoche im Gebet zu begleiten: "Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam anders, aber trotzdem als Bistum Würzburg in diesem Jahr Kiliani feiern!" Mehrere Gottesdienste zeigt das Bistum live auf seinem Youtube-Kanal.

Gottesdienste in mehreren Kilianskirchen

Um die Wallfahrt etwas zu entzerren finden Gottesdienste auch in Kilianskirchen überall im Bistum statt: am Freitag etwa in "St. Kilian" in Aschaffenburg-Nilkheim und bereits am Dienstag in Haßfurt. Auch nicht ausfallen soll der "Tag der Jugend", der wie üblich am Samstag der Wallfahrtswoche stattfindet. Doch statt im Kilianeum-Haus der Jugend, haben der Diözesanverband des Bunds Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) und die "Kirchliche Jugendarbeit" des Bistums regionale Angebote geplant, beispielsweise ein Picknick, eine Paddel-Tour oder eine Stadt-Rallye.

Alternativprogramm in Zeiten von Corona

Auch die Ehe- und Familienseelsorge, der Familienbund der Katholiken und die AG Familie im Bistum Würzburg haben gemeinsam ein alternatives Programm erstellt. Auch die Macher des Würzburger Internet-Cafés "Von Senioren für Senioren" veranstalten den traditionellen Kiliani-Seniorennachmittag auf der Talavera in diesem Jahr virtuell. Normalerweise wären bis zu 3.000 Besucher im Festzelt zusammengekommen. Außerdem hat die Stadt im Main genehmigt, dass an fünf Stellen in Würzburg Standbesitzer für je eine Woche ihre Kiliani-Buden aufbauen dürfen.

Den Abschluss der Kiliani-Woche bildet wie immer ein Festgottesdienst im Würzburger Dom mit Bischof Jung am 11. Juli. Auch diesen Gottesdienst wird das Bistum live streamen.