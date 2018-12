Livestream: Aiwanger stellt Ergebnisse des Energiegipfels vor

Nach eigenem Bekunden will Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit der Gesprächsrunde die Energiewende im Freistaat anschieben. Die Einladung zum Energiegipfel ähnelt stark dem so genannten Energiedialog, mit dem Aiwangers Vorgängerin Ilse Aigner (CSU) versucht hat, Schwung und Ordnung in die bayerische Energiepolitik zu bringen.

Großer Andrang beim Gipfel

Die Wissenschaft, die Industrie, die Energiebranche, Naturschützer - rund 100 Teilnehmer sind ins Wirtschaftsministerium gekommen. 500 wären gern gekommen, so Aiwanger zum Auftakt des Treffens.

Das große Streitthema Stromtrassen

Die Stromtrassen waren erneut ein viel diskutiertes Thema, freut sich Hubert Galozy von der Initiative gegen die Südosttrasse:

"Wir hoffen jetzt wirklich, nachdem vier Jahre nichts passiert ist, dass Herr Aiwanger dieses Thema wieder aufnimmt." Hubert Galozy

Die Realisierung der Trassen stehe in den Sternen, sagte Aiwanger. Zum Glück sind die Trassen Bundesangelegenheit und Bayern gar nicht zuständig, sagt Peter Driessen von den Industrie- und Handelskammern, und schließlich kommen die Gleichstromtrassen als Erdkabel: "Wer auch diesen Kompromiss nicht will, will im Grunde genommen keine Energiewende."

Raimund Kamm vom Verband für Erneuerbare Energien mahnt: "Es geht in Bayern nicht vorrangig um Stromleitungen: ja oder nein. Es muss um Klimaschutz gehen."

Auch der Wirtschaftsminister nennt als seine wichtigste Aufgabe:

"Die Begeisterung für die Energiewende wieder zu beleben. Wir hatten sie nach Fukushima, dann ist alles eingeschlafen." Hubert Aiwanger

Die neu zu gründende Landes-Energieagentur soll die Energiewende weiter anschieben.