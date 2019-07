19.07.2019, 11:27 Uhr

Livemusik auf fünf Bühnen: Alstadtfest in Landshut beginnt

In Landshut spielt an diesem Wochenende die Musik. Beim Altstadtfest treten auf fünf Bühnen 36 Künstler auf. Für die kleinen Besucher wird am Samstag extra eine Spielstraße eröffnet.