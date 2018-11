Live: Wahl des Ministerpräsidenten

Mit der Mehrheit von CSU und Freien Wählern dürfte Markus Söder am Vormittag im bayerischen Landtag aller Voraussicht nach erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Söder selbst sprach vorab von einer großen Herausforderung.

"Das ist etwas, was man mit Demut erwartet und mit großer Verantwortung, denn Bayern ist ein Superland. Bayern zu repräsentieren ist eine große Aufgabe." Markus Söder, Ministerpräsident

Keine großen Veränderungen

Söder ist seit Mitte März Ministerpräsident in Bayern. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl vor drei Wochen, musste sich die CSU einen Koalitionspartner suchen. Vieles wird aber wohl trotzdem bleiben, wie es war. An den großen Linien, die Söder bei seinem Amtsantritt als Ministerpräsident im Frühjahr gezogen hat, wollen auch die Freien Wähler nicht rütteln. Und das obwohl sie einige von Söders Großprojekten im Wahlkampf heftig kritisierten - wie etwa die Einführung einer Bayerischen Grenzpolizei oder das Raumfahrtprogramm Bavaria One.

Umwelt- und Familienpolitik als neue Schwerpunkte

Schwerpunkte setzt die neue schwarz-orange Koalition in der Familienpolitik und der Umweltpolitik. Nach dem Wahlerfolg der Grünen möchte Söder nachhaltige, ökologische Themen stärker in den Fokus rücken. Er wolle durchaus annehmen, was die Wähler der Politik nachdrücklich sagen wollten, sagt er.

Erstes Rededuell der Fraktionen

Die Wahl des Ministerpräsidenten samt Aussprache im Landtag soll gut zwei Stunden dauern. Dabei wird es auch zum ersten Rededuell der neuen Fraktionen kommen. Grüne, SPD, AfD und FDP haben den gestern unterzeichneten Koalitionsvertrag bereits massiv kritisiert. Im Anschluss an die Wahl will auch Söder eine erste Rede, aber keine Regierungserklärung, halten.

Einfache Mehrheit ausreichend

Der neue Landtag besteht aus sechs Fraktionen mit insgesamt 205 Abgeordneten. Bei der Wahl des Ministerpräsidenten genügt die einfache Mehrheit. Die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern kommt auf 112 Stimmen. Damit gilt Söders Wiederwahl als sicher. Die Vereidigung der Minister und Staatssekretäre ist für den 12. November vorgesehen.