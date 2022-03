Live vom Bauernhof: Junge Landwirte unterwegs auf Instagram

Nicht perfekt, aber echt

Auf ihrem Profil spricht sie aktuelle Themen wie Kükentöten und den Wolf an. Ihren Followern zeigt sie außerdem, wenn sie bei der Ernte auf dem Traktor sitzt, bei der Geburt der Kälber hilft oder wenn die Kühe im Sommer über die Weide rennen.

Die Idee zur Instagram-Seite sei ihr zu Beginn der Corona-Pandemie recht spontan gekommen. Abends fanden keine Musikproben und Versammlungen mehr statt, also fing Theresa mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit an, wie sie es nennt. Sie will Landwirtschaft zeigen, wie sie ist und den Menschen klar machen, dass vielleicht nicht alles so negativ ist, wie es immer dargestellt werde. Bei ihnen auf dem Hof sei vielleicht nicht alles perfekt, aber echt. Darauf könne man stolz sein.

Werbung spielt keine große Rolle

Bei so viel Transparenz sind die Profile jedoch auch immer wieder mit scharfen Kommentaren konfrontiert, so die Studie der Hochschule Weihenstephan. Kritik gebe es vor allem für die Tierhaltung. Das positive Feedback überwiege aber.

Rabattcodes und Werbung finden User - typisch Instagram - bei den erfolgreichen Agrarinfluencern außerdem auch. Für Theresa Singer sei das ein kleiner Obulus für die Zeit, die sie investiert. Es müsse ja keiner etwas kaufen, sagt sie. Auch die Ergebnisse der Studie zeigen: Kaum einer wolle sich damit ein zusätzliches Standbein aufbauen. Die meisten sind Landwirte aus Leidenschaft.