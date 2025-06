Live um 16 Uhr: Wie gefährlich ist das Bornavirus?

Ein Mann aus Pfaffenhofen an der Ilm ist nach einer Bornavirus-Infektion verstorben. Auf einer Intensivstation in einer Großklinik in Bayern kämpft ein weiterer Mann aus der oberbayerischen Kreisstadt mit der seltenen, aber lebensbedrohlichen Erkrankung.

Infektionswege werden ermittelt

Wie das Landratsamt am Montagabend mitteilte, sind beide Männer Mitte 50 und nicht miteinander verwandt. Noch ist unklar, ob zwischen den beiden eine Verbindung besteht und wie sie sich infiziert haben. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL ermittelt mit Hochdruck.

LGL bietet Beratung an

Der Patient befinde sich in einer Großklinik in Bayern, so das Landratsamt weiter. Bei der Behörde haben sich bereits viele besorgte Bürger gemeldet. Am Donnerstagabend wird eine Expertin des LGL die Fragen der Pfaffenhofener Bürger beantworten. Noch steht nicht fest, ob dies vor Ort oder digital geschehen wird. Besorgte Bürger können sich per Mail schon jetzt ans Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit werden.

Wie gefährlich ist das Bornavirus?

Diese Frage beantwortet Dr. Merle Böhmer vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit um 16 Uhr bei BR24 im BR Fernsehen und im Livestream. Dieser ist oben über dem Artikel eingebettet. Außerdem berichtet Korrespondentin Daniela Olivares von den neuesten Entwicklungen rund um die jüngsten Bornavirus-Infektionen in Pfaffenhofen an der Ilm.