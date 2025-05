Live um 16 Uhr: Was kann das neue Primärarztsystem leisten?

Das von der neuen Bundesregierung geplante Primärarztsystem soll unter anderem Wartezeiten beim Facharzt reduzieren. Der Hausarzt soll der erste Ansprechpartner für Patientinnen und Patienten sein und damit eine zentrale Rolle in der medizinischen Versorgung einnehmen. So sollen Patientenaufkommen und -verteilung besser gesteuert werden. Kann das Primärarztsystem das leisten? Wo liegen die Herausforderungen?

Wie realistisch ist das neue Versorgungssystem? Was sagen die Hausärztinnen und Hausärzte – und wie sieht die Politik die Pläne? Heute um 16 Uhr live bei BR24 im Stream und im BR Fernsehen: Statements von Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) und im Gespräch der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands (BHÄV) Dr. Wolfgang Ritter.

Bayerischer Ärztetag: 900 Mediziner beraten über neue Konzepte

Beim Bayerischen Hausärztetag, der am Freitag und Samstag in Erlangen stattfindet, ist das Primärarztsystem eines der zentralen Themen. Rund 900 Medizinerinnen und Mediziner beraten dort über neue Konzepte und Herausforderungen im Alltag hausärztlicher Praxen.

Ab Juli: Primärarztsystem soll in Bayern getestet werden

Der Bayerische Hausärzteverband (BHÄV) unterstützt das Vorhaben und sieht mit dem Koalitionsvertrag von Union und SPD einen entscheidenden Schritt erreicht. Mit einem Konzept nach skandinavischem Vorbild will man das System in Bayern bald testen: In je einer Praxis pro Regierungsbezirk sollen ab Juli erste Erfahrungen gesammelt werden. Das Konzept sieht unter anderem vor, dass etwa qualifizierte Arzthelferinnen und Arzthelfer einfachere Aufgaben übernehmen, um die Hausärzte zu entlasten.