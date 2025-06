Live um 16 Uhr: Unwetter in Bayern – Wie schlimm wird es?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weist in einer Vorab-Warnung (externer Link) auf schadensträchtige Gewitter im Freistaat hin. Hagelbälle mit bis zu zehn Zentimetern Durchmesser sowie Orkanböen seien möglich, was ein extremes Unwetter (höchste Warnstufe 4) bedeuten würde. Die Warnung gilt von Mittwochnachmittag 14 Uhr bis Mitternacht, wie der DWD in München mitteilte. Die Unwetter sollen von Südwesten her nach Bayern ziehen.

Was kommt auf uns zu und welche Region trifft es am meisten? Darüber sprechen wir um 16 Uhr mit dem ARD-Wetterexperten Karsten Schwanke. Außerdem schalten wir zu unserem BR-Reporter Johannes Hofmann nach Oberstdorf in Schwaben. Mit dem Experten der Verbraucherzentrale Sascha Straub besprechen wir aktuelle User-Fragen zum Thema Unwetterschäden. Den Livestream finden Sie oben eingebettet über diesem Artikel.

Alle weiteren Infos zu den laufenden Entwicklungen der Unwetter im Freistaat gibt es hier auf BR24.de und in der BR24-App.