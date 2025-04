Live um 16 Uhr: Seen, Wälder, Flüsse – trocknet Bayern aus?

Heißere Tage, weniger Niederschlag: Vielerorts kämpft man gegen Trockenheit an. Ein Beispiel: Der Bodensee.

Das Wasser hat sich dort einige Meter vom Ufer entfernt. Der Referenzpegel in Konstanz liegt laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) bei rund 2,70 Meter (Stand: 7.4.). Die Vorhersage bis Mitte des Monats geht von weiter sinkenden Wasserständen aus, bis zu einem Pegel von 2,60 Meter. Zum Vergleich: Der niedrigste Wasserstand im Zeitraum von 1991 bis 2020 lag laut LUBW im Februar 2006 bei 2,29 Meter.

Das sei an sich nicht besorgniserregend, so die LUBW. Allerdings beunruhige die Schneeschmelze. Normalerweise führe das Schmelzwasser aus den Bergen bis zum Sommer wieder zu höheren Wasserständen im Bodensee. Es wird aber mit "unterdurchschnittlicher Schneedecke und damit weniger Schneeschmelze" im Bereich des Bodensee-Einzugsgebietes gerechnet.

BR24 berichtet live ab 16 Uhr zum Thema "Seen, Wälder, Flüsse: Trocknet Bayern aus?", gemeinsam mit Klimaforscher Prof. Harald Kunstmann, Gründungsdirektor Zentrum für Klimaresilienz.

Bodensee-Schifffahrt wie geplant

Für die Landwirte hat die Trockenheit nach eigenen Angaben derzeit noch keine Auswirkung. Und auch die Bodensee-Schifffahrt kann wie geplant am Sonntag (13.4.) starten. Aber: Die sogenannte Weiße Flotte wird erstmal nicht alle Landestellen anfahren können. In Bad Schachen, Langenargen und Immenstaad können Passagiere vorerst noch nicht zusteigen, hieß es bei den Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB) in Konstanz auf Nachfrage des BR dazu.

Bayerische Wälder betroffen

Nicht nur die Seen und Flüsse sind betroffen, auch die Wälder. Das merkt man vor allem in Franken oder in der Oberpfalz. Hitze und auch Schädlinge machen Kiefern und Fichten zu schaffen.

Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) empfiehlt perspektivisch, hitzeresistente Baumarten wie Atlas- und Libanonzedern, Eichen oder Kastanien zu pflanzen. Viele Regionen sind an innovativen Lösungen interessiert. Laut LWF sind die bayerischen Wälder größtenteils gesund, jedoch zeigen sich schon vereinzelt Hitzeschäden.

BR24 klärt, worauf wir uns diesen Sommer einstellen müssen, wenn der Frühling bereits so trocken ist. Was kann jeder Einzelne tun? Und wie lässt sich der Wasserverbrauch eindämmen? (Der Livestream wird über diesen Artikel eingebettet.)