Live um 13 Uhr: Grenzkontrollen – Söder und Dobrindt vor Ort

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ist der zuständige Minister für die Umsetzung der verschärften Migrationspolitik, die sich die neue Bundesregierung vorgenommen hat. Um die Kontrollen an Deutschlands Außengrenzen aufstocken zu können, wurde die Bundespolizei mit 3.000 zusätzlichen Einsatzkräften verstärkt.

Gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sich Dobrindt heute ein Bild von der aktuellen Lage machen – am deutsch-österreichischen Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein an der A93. Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, sowie der Präsident der Bundespolizeidirektion München, Karl-Heinz Blümel, werden ebenfalls vor Ort sein und die konkreten Kontrollabläufe erklären. Mehr Infos gibt es bei BR24live ab 13 Uhr, der Livestream ist direkt über diesem Text.

Durchlass nur noch für Angehörige "vulnerabler Gruppen"

Auf Weisung des Bundesinnenministers vom 7. Mai wurden die Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen intensiviert. So entfällt beispielsweise für die Bundespolizei Rosenheim die grenzpolizeiliche Befragung in der Rosenheimer Inspektion. Nun prüfen die Beamten direkt an der Grenze, ob eine asylsuchende Person zu einer "vulnerablen Gruppe" gehört. Dazu gehören Kinder und Schwangere. Wer nicht zu einer vulnerablen Gruppe gehört, werde zurückgewiesen, so ein Sprecher.

Hauptherkunftsländer 2024: Syrien, Türkei, Ukraine

Der Grenzübergang Kiefersfelden wird von der Bundespolizei Rosenheim kontrolliert. Sie veröffentlichte vor kurzem ihre Jahresbilanz 2023. Demnach wurden im vergangenen Jahr zwischen Chiemsee und Zugspitze rund 3.300 unerlaubte Einreisen und Einreiseversuche festgestellt, ein Rückgang um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hauptherkunftsländer waren im vergangenen Jahr Syrien, die Türkei und die Ukraine.