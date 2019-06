Das Land Tirol hatte bereits Fahrverbote rund um Innsbruck und im Wipptal durchgesetzt, um seine Landstraßen zu entlasten. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter hat sich in einer Pressekonferenz nun dazu geäußert, ab wann genau welche Fahrverbote für den Pkw-Transitverkehr in den Bezirken Kufstein und Reutte gelten werden.

Erweiterte Fahrverbote

Demnach wird es ab dem Wochenende am 6./7.Juli im Raum Kufstein, Reutte und Vils sowie in Sellrain und Axams bei Innsbruck zu weiteren Fahrverboten kommen. Schon für dieses Wochenende (29./30.6.), so Platter, wird die Polizei in Reutte und Vils dafür sorgen, dass der Ausweichverkehr nicht zu Staus in den Ortszentren kommt. Die Fahrverbote sollen bis zum 15. September gelten. In Kufstein werden die Autobahnauffahrt Kirchbichl und die Gemeindestraße zum Krankenhaus für den Ausweichverkehr gesperrt. Außerdem werden fünf so genannte "Dosierampeln" eingerichtet, mit denen der Verkehrsfluss verringert werden kann.

Von Samstagfrüh bis Sonntagabend

Im Talkessel von Reute, auf der Zulaufstrecke zu Fernpass, sind die Abfahrten Reutte-Nord und Vils von den Fahrverboten betroffen. Im Raum Innsbruck werden zu den bereits bestehenden Fahrverboten noch Lücken im Raum Axams und Sellrain geschlossen. Ausgenommen ist der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr. Die Fahrverbote beginnen jeweils am Samstag um 7 Uhr und enden am Sonntag um 19 Uhr.

Vergangene Woche hatte Tirol solche Fahrverbote für Transit-Pkw bereits für den Ausweichverkehr rund um Innsbruck und im Wipptal durchgesetzt. Dort schickten Tiroler Beamte bereits mehr als 1.000 ausländische Autofahrer von der Landstraße zurück auf die Autobahn.