Live-Ticker und Stream: Söder und Hartmann im Schlagabtausch

19.02 Uhr: "Darüber müssen wir reden"

Auf X machte Grünen-Spitzenkandidat Hartmann in mehreren Posts deutlich, über welche Themen er mit Ministerpräsident Söder diskutieren möchte. "Energiewende in Bürgerhand", "Klimaschutz zum Gewinn für alle machen", "Chancengerechtigkeit für alle in Bayern", schrieb Hartmann und forderte von Söder: "Darüber müssen wir reden."

18.49 Uhr: Hartmann will "keinen vorgezogenen Bundestagswahlkampf führen"

Grünen-Fraktionschef Hartmann will in der Sendung mit Söder vor allem über landespolitische Fragen diskutieren. Er hoffe, "dass wir keinen vorgezogenen Bundestagswahlkampf führen", sagte Hartmann BR24. Für die Bundespolitik gebe es andere Formate. "Aber jetzt geht es um unser Land, um unser Bayern. Und darüber möchte ich reden."

18.37 Uhr: Söder greift Grüne schon vor der Sendung an

CSU-Chef Söder attackiert seinen Kontrahenten schon vor der Sendung: Im Kurznachrichtendienst X verband er die Werbung für den Schlagabtausch mit Hartmann mit den Sätzen: "Die Grünen wollen das ganze Land bevormunden. Das nervt viele Bürgerinnen und Bürger."

18.20 Uhr: Grüne offen für Koalition, CSU dagegen

Das Grünen-Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann bekräftigte erst auf einem kleinen Parteitag am Sonntag in München wieder den Regierungswillen ihrer Partei. Ihr Ziel ist es, die Freien Wähler als Juniorpartner der CSU abzulösen. Ministerpräsident Söder erteilt einem Bündnis mit den Grünen aber seit Monaten regelmäßig eine Absage: Schwarz-Grün werde es in Bayern definitiv nicht geben. Stattdessen will er die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen.

18.09 Uhr: Neuauflage des Schlagabtausches von 2018

Auch kurz vor der Landtagswahl 2018 waren CSU-Chef Söder und der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hartmann bereits zum Schlagabtausch zusammengetroffen. Damals wurde die Debatte aber nicht aus Nürnberg, sondern aus München ausgestrahlt. Statt der geplanten 60 Minuten dauerte das Duell schließlich mehr als 70 Minuten.

17.52 Uhr: Zwei Live-Debatten vor der Landtagswahl

In der Woche vor der bayerischen Landtagswahl gibt der BR seinen Zuschauerinnen und Zuschauern, Hörerinnen und Hörern in zwei Sendungen noch einmal die Gelegenheit, sich über Programme, Positionen und Personen zu informieren. In der ersten Sendung mit dem Titel "BR24 Wahl - Die Konfrontation" treffen heute um 20.15 Uhr Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Herausforderer Ludwig Hartmann von den Grünen live im BR Studio Franken in Nürnberg zu einem letzten Schlagabtausch aufeinander - zu sehen im BR Fernsehen und hier im Livestream, zu hören bei BR24 im Radio. Es moderieren BR-Chefredakteur Christian Nitsche und Julia Büchler.

Am Mittwochabend diskutieren dann Spitzenvertreter der weiteren vier im Landtag vertretenen Parteien: Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Martin Böhm (AfD), Florian von Brunn (SPD) und Martin Hagen (FDP).