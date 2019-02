LIVE-Ticker: Fliegerbombe Nürnberg – Katastrophenfall ausgerufen

14.47 Uhr: Bürgertelefon besetzt

Das Bürgertelefon in Fürth ist für betroffene Bürger ab sofort besetzt. Die Rufnummer lautet: 0911/974 36 98.

14.43 Uhr: Schön-Klinik wird evakuiert

Die orthopädische Schön-Klinik wird zur Stunde geräumt. Betroffen sind 69 Patienten. 25 davon müssen liegend transportiert werden. Dazu gehören auch fünf Intensivpatienten.

14.17 Uhr: Verkehrsbehinderungen im Nürnberger Süden

Die Stadt Nürnberg empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, den Nürnberger Süden großflächig zu meiden. An der Stadtgrenze zu Fürth sind aktuell die Buslinien 70, 71, 72, 73, 177 und 179 von Einschränkungen betroffen. Dies gilt besonders in der Rothenburger Straße und in der Sigmundstraße.