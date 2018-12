Live: Söder verspricht Einsatz für Familien und Verkehrswende

Das Bündnis aus CSU und Freien Wählern in Bayern soll nach dem Willen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen anderen Stil prägen als die Große Koalition im Bund: Beide Partner sollen geräuschlos und harmonisch zusammenarbeiten. "Man muss bei einer Koalition nicht von einer Liebesheirat reden, aber es ist auch mehr als eine Zweckehe", sagte Söder ins seiner ersten Regierungserklärung seit der bayerischen Landtagswahl.

Die Regierung wolle Probleme sachlich lösen, statt ständig zu streiten. "Das soll der Stil der neuen Koalition sein", betonte der Ministerpräsident im Landtag.

Schwerpunkt Familienpolitik und Wohnungsbau

Zu einem der Schwerpunkte der neuen Regierung erklärte Söder einmal mehr die Familienpolitik. "Wir wollen, dass es den Familien gut geht." Dafür investiere der Freistaat nun jährlich "eine Familien-Milliarde". Der Ministerpräsident verwies auf das Familiengeld, die geplante weitgehende Kostenfreiheit der Kinderbetreuung sowie auf die Pläne, neue Betreuungsplätze zu schaffen.

Söder bekräftigte sein Ziel, eine wohnungspolitische Offensive zu starten, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen - auch in den Städten. Dabei wolle die Staatsregierung nicht nur Mietwohnungsbau unterstützen, sondern auch Eigentum fördern.

Nachhaltige Mobilität

Nötig ist dem CSU-Politiker zufolge eine Verkehrswende, bei der Schiene, öffentlicher Nahverkehr, Fahrrad und Auto besser aufeinander abgestimmt werden. Bayern sei ein Autoland, aber auch ein Elektroautoland: "In keinem anderen Land fahren mehr Elektroautos als in Bayern." Ziel der Staatsregierung sei, dass 70 Prozent der neu zugelassenen Autos bis 2030 in Bayern elektrisch fahren. Bei diesem Transformationsprozess dürfe aber die Autoindustrie nicht ständig "mit ideologischen Debatten" belastet werden. Für die Staatsregierung habe der "klimafreundliche Diesel" auch weiterhin eine Zukunft.

Im öffentlichen Nahverkehr seien ein einheitliches Bayern-Ticket, mehr Linien, mehr Fahrzeuge und günstigere Tarife notwendig, so Söder. Außerdem solle es Radschnellwege in den großen Städte geben.

Dritte Regierungserklärung

Es ist bereits Markus Söders dritte Regierungserklärung seit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten im März, aber die erste seit die CSU in einer Koalition mit den Freien Wählern regiert. In seiner Rede mit dem Titel "Bayern ist es wert" will Söder unter anderem auf die Themen Familie, Digitalisierung sowie Bauen und Wohnen eingehen.

Dreistündige Landtagsdebatte

Auf Söders Regierungserklärung folgt eine rund dreistündige Aussprache im Landtagsplenum, bei der unter anderem die Fraktionschefs der Oppositionsparteien ans Rednerpult treten: Katharina Schulze für die Grünen, Katrin Ebner-Steiner für die AfD, Horst Arnold für die SPD sowie Martin Hagen für die FDP.

Mehrausgaben in Milliardenhöhe

In ihrem rund 60-seitigen Koalitionsvertrag hatten sich CSU und Freie Wähler unter anderem darauf verständigt, zusätzlich zum Familiengeld künftig einen Zuschuss von 100 Euro monatlich für die Kinderbetreuung zu zahlen. Die Digitalisierung im Freistaat will die Regierung durch ein eigenes Ministerium voranbringen. Angesichts des guten Wahlergebnisses der Grünen soll auch Ökologie und Umweltpolitik stärker in den Fokus gerückt werden.

Die Zusatzkosten für die im Koalitionsvertrag festgelegten Neuerungen bezifferte Söder mit etwa 1,2 Milliarden Euro im Doppelhaushalt 2019/2020.